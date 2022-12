Morre segunda vítima após tumulto em show do cantor Asake em Londres

O número de mortos em um tumulto em um show em Londres na quinta-feira (15) subiu para duas vítimas nesta segunda (19), depois que uma mulher gravemente ferida morreu, informou a polícia.

A vítima, Gabrielle Hutchinson, de 23 anos, "trabalhava com os seguranças do evento naquela noite", disse a polícia em um comunicado.

Oito pessoas foram hospitalizadas em decorrência do tumulto, ocorrido durante um show do cantor nigeriano de afrobeat Asake na O2 Academy, no bairro de Brixton.

A primeira vítima, identificada como Rebecca Ikumelo, de 33 anos, morreu no sábado e outra mulher de 21 anos está em estado crítico, segundo a polícia.

O cantor Asake disse que ficou "devastado" quando a primeira vítima foi anunciada no fim de semana.

"Estou tomado pela dor e nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer", afirmou.

A investigação continua "para apurar com mais precisão o que aconteceu na noite de quinta-feira", mas "conseguimos averiguar que as três mulheres gravemente feridas (...) estavam todas no saguão do prédio", informou a polícia nesta segunda-feira.

Na sexta-feira, a polícia explicou que os agentes foram chamados porque "um grande número de pessoas tentou forçar a entrada".

Segundo o jornal Daily Mirror, o show foi cancelado na metade, sob vaias, quando os organizadores anunciaram que "3.000 pessoas forçaram as portas pelo lado de fora".

