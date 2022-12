Medo de recessão volta a afetar Wall Street

O mercado de ações americano fechou em baixa nesta segunda-feira, novamente atingido por temores de recessão no país.

O índice Dow Jones cedeu 0,49%, a 32.757,54 pontos, e o Nasdaq, 1,49%, a 10.546,03 unidades. O S&P 500 caiu 0,90%, a 3.817,66 pontos, mínima em dois meses.

"As ações não conseguiram se sustentar, afetadas pela preocupação com uma recessão e com rendimentos obrigatórios sob pressão", considerou Edward Moya, da Oanda.

Segundo Peter Cardillo, da Spartan Capital, "o mercado parece estar focado na recessão e, tecnicamente, os índices estão novamente em tendência de baixa. A alta de fim de ano (ndr: tradicional em Wall Street) está em vias de evaporar, a menos que haja uma mudança rápida" de rumo.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro americano para 10 anos subiam para 3,58% às 21h GMT, contra 3,48% na sexta-feira.

