Honeywell pagará US$ 160 milhões nos EUA para encerrar caso de propina no Brasil

O gigante industrial americano Honeywell pagará 160 milhões de dólares para encerrar investigações civis e criminais no Brasil e nos Estados Unidos sobre subornos para obter negócios com duas petroleiras estatais, informou nesta segunda-feira (19) o governo dos EUA.

Funcionários da empresa ofereceram cerca de 4 milhões de dólares entre 2010 e 2014 a um alto funcionário da Petrobras para obter um contrato de 425 milhões de dólares para projetar e construir uma refinaria de petróleo para a estatal brasileira, segundo o Departamento de Justiça americano.

Em troca da propina, o funcionário forneceu "informações internas e assistência secreta" que permitiu à Honeywell obter o contrato com o qual conseguiu lucros de 105,5 milhões de dólares.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A Honeywell UOP conspirou para subornar um alto funcionário da Petrobras para ganhar um contrato com a companhia", disse Michael Glasheen, diretor assistente interino do escritório do FBI em Washington, que trabalhou com agentes brasileiros na investigação.

"Esquemas de corrupção como esses transcendem fronteiras, e a colaboração com nossos parceiros estrangeiros é crucial para combater a corrupção internacional", acrescentou a fonte.

Cerca de metade dos 160 milhões de dólares darão fim a um processo civil paralelo apresentado pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, conhecida pela sigla SEC.

Além do caso da Petrobras, o processo se refere às acusações de que a Honeywell pagou, em 2011, mais de 75 mil dólares em propina a funcionários do governo da Argélia para obter negócios com a petroleira estatal Sonatrach.

jmb/sst/mr/dga/ic/rpr

Tags