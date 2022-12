Guatemala apreende 1,7 tonelada de cocaína em semissubmersível no Pacífico

As forças antinarcóticos da Guatemala apreenderam mais de 1,7 toneladas de cocaína ao interceptar um semissubmersível nas águas do Pacífico Sul e capturaram três pessoas, informou o Ministério Público nesta segunda-feira (19).

A embarcação foi detida na sexta-feira a aproximadamente 250 milhas náuticas em águas internacionais, disse à imprensa o porta-voz do MP, Moisés Ortiz.

Ortiz explicou que três "estrangeiros" da tripulação foram detidos, mas não determinou sua nacionalidade.

O semissubmersível foi transferido para as instalações da base naval do Pacífico, em Escuintla, cerca de 110 quilômetros ao sul da capital, para a contagem da droga, que terminou na noite de domingo. A ação foi realizada pela Promotoria de Crimes de Drogas, com o apoio da Polícia Nacional Civil e do Exército da Guatemala.

Com "essas ações interinstitucionais" foi possível "dar um duro golpe no crime organizado transnacional", destacou o Ministério Público.

Em 2021, as forças antinarcóticos da Guatemala apreenderam 11.011 quilos de cocaína, uma redução de quase 20% em relação ao ano anterior, segundo dados do Ministério do Interior.

Os cartéis internacionais usam a Guatemala e o resto da América Central - com a ajuda de narcotraficantes locais - como rota de trânsito de drogas para o México e os Estados Unidos.

Segundo os Estados Unidos, 90% da cocaína que entra em seu território passa pelo México e pela América Central em aviões leves, lanchas e submarinos.

