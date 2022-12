Final da Copa bate recorde de audiência na França

O recorde abrange "todos os programas e canais" sem distinção, indicou a TF1, com base em números do instituto francês Médiamétrie.

A final da Copa do Mundo de 2022 registro um recorde absoluto de audiência na televisão francesa, com 24,08 milhões de espectadores que acompanharam a vitória da Argentina, informou a TF1, principal emissora do país.

Isto significa que a França nunca havia registrado tantos telespectadores sintonizados a um mesmo canal para assistir o mesmo programa.

O recorde anterior era da Copa do Mundo de 2006, quando a semifinal entre França e Portugal registrou a audiência de 22,6 milhões de telespectadores, segundo a TF1.

A final de domingo, que a Argentina venceu na disputa de pênaltis (4-2, após empate de 3-3), foi transmitida no canal aberto TF1 e no canal por assinatura beIN Sports.

Quase 81% do total da audiência televisiva francesa assistiu a partida na TF1, entre 16H00 e 19H00 locais.

A audiência chegou a registrar o pico de de 29,4 milhões de telespectadores, segundo a emissora.

A semifinal França-Marrocos (2-0) teve audiência de 20,69 milhões de telespectadores.





