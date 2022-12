Filha do rei da Tailândia recebe 'apoio' para coração, pulmões e rins

A filha mais velha do rei da Tailândia permanece hospitalizada nesta segunda-feira (19) para cuidar de seu coração, pulmões e rins, anunciou o palácio, depois que ela desmaiou na semana passada.

A princesa Bajrakitiyabha Mahidol passou mal na noite de quarta-feira durante o treinamento militar de cães em Nakhon Ratchasima, ao norte de Bangcoc.

Conhecida como "Princesa Bha", a mulher de 44 anos é a filha mais velha do rei Maha Vajiralongkorn e a única de seu primeiro casamento.

As regras de sucessão do reino favorecem herdeiros do sexo masculino, embora o palácio ainda não tenha anunciado um herdeiro ao trono.

Após o desmaio, a princesa foi transferida para Bangcoc, onde recebe cuidados médicos intensivos.

O palácio informou em comunicado que o estado de saúde dela é "estável", sem revelar mais detalhes.

"A frequência cardíaca de Sua Alteza Real é controlada por medicamentos", de acordo com o comunicado.

"A equipe médica forneceu a Sua Alteza Real medicamentos e equipamentos para apoiar seu coração, pulmões e rins", acrescentou.

A princesa tem uma importante função cerimonial na sociedade tailandesa, onde a família real está protegida de críticas por severas leis de difamação que podem levar a penas de até 15 anos.

Por todo o país, livros foram disponibilizados para que os tailandeses escrevam mensagens de melhoras para a princesa.

O palácio anunciou no sábado que o rei Vajiralongkorn e sua esposa, a rainha Suthida, testaram positivo para covid-19 e apresentam sintomas leves.

