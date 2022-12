EUA procura nove pessoas procedentes de Cuba após naufrágio

A Guarda Costeira dos Estados Unidos anunciou nesta segunda-feira (19) que está procurando por nove pessoas de Cuba nas águas do sudeste da Flórida, um dia após o naufrágio de sua embarcação.

"Um bom samaritano" resgatou uma pessoa no domingo à tarde no mar perto de Lake Worth Beach, cerca de 100 quilômetros ao norte de Miami, informou a Guarda Costeira no Twitter.

Esse sobrevivente informou que deixou Cuba em 10 de dezembro junto com outras nove pessoas e que sua embarcação virou na manhã de domingo, disse a fonte.

Nas últimas semanas, o número de embarcações cubanas fazendo a perigosa viagem marítima para os Estados Unidos parece ter disparado.

A Guarda Costeira interceptou 3.450 cidadãos cubanos no mar desde 1º de outubro, primeiro dia do novo ano fiscal de 2023. O número já representa mais da metade dos 6.182 cubanos detidos durante todo o ano fiscal de 2022.

O Departamento de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos prendeu 244 cubanos que chegaram à costa da Flórida a bordo de embarcações precárias nos últimos nove dias em diversas operações.

A embaixada dos Estados Unidos em Cuba pediu na sexta-feira aos habitantes da ilha que não cruzassem o estreito da Flórida.

"Céus azuis se transformam em tempestades; barcos improvisados afundam; até mesmo bons nadadores se cansam. Muitos migrantes arriscam suas vidas apenas para morrer no mar", escreveu em sua conta no Twitter.

Cuba enfrenta sua pior crise econômica em três décadas. A queda do turismo durante a pandemia de covid-19 e o aperto do embargo americano sob a presidência de Donald Trump (2017-2021) agravaram as fragilidades estruturais da economia local.

Entre outubro de 2021 e outubro de 2022, 224.000 cubanos entraram ilegalmente nos Estados Unidos, um número recorde, segundo dados publicados pelas autoridades americanas.

A maioria tenta chegar aos Estados Unidos por via terrestre, passando pela América Central e pelo México.

