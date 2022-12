Comunicado do Business Wire :Taulia

Um terço das empresas mundiais prevê que o atual ambiente inflacionário continuará por mais de dois anos, de acordo com uma nova pesquisa da Taulia. As expectativas eram mais sombrias no Reino Unido, com mais de dois em cada cinco (42%) prevendo que a inflação alta duraria mais de dois anos, enquanto um terço (34%) das empresas na Alemanha e mais de um quarto em Singapura (29%) e nos EUA (27%) disseram o mesmo.

Metade das empresas (50%) espera que o atual ambiente inflacionário dure entre um a dois anos e quase dois quintos (37%) acreditam que a inflação piorará no próximo ano.

Apenas 15% das empresas ao redor do mundo preveem que as atuais pressões inflacionárias durarão menos de 12 meses. As empresas dos EUA estão mais otimistas, com mais de um quinto (21%) dizendo que a inflação durará menos de 12 meses, em comparação com 11% das empresas do Reino Unido.

Combater a inflação é citado como o principal desafio que as empresas esperam enfrentar no ano que vem. As conclusões da pesquisa revelam que as empresas estão aumentando seus orçamentos para se preparar para a incerteza econômica. Em comparação com 12 meses atrás, as empresas, em média, aumentaram seus orçamentos em 13%.

Cedric Bru, CEO da Taulia, comentou:"A inflação está tendo um impacto profundo nas empresas do mundo todo, causando interrupção na cadeia de suprimentos, aumento de custos e custos de empréstimos mais altos. Como resultado, as empresas estão tendo de aumentar seus orçamentos para ajudar a navegar na tempestade e se preparar para a sobrevivência e o sucesso no futuro".

