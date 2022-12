Comunicado do Business Wire :CD Capital

CD Capital Natural Resources Fund II ("CD Capital") monetiza com sucesso seu investimento a longo prazo na Lundin Gold por um valor total de C$ 130,7 milhões.

A CD Capital se orgulha de ter sido o primeiro investidor institucional em 2014 a respaldar o financiamento de aquisição do produtor de ouro de primeiro nível em crescimento e fluxo de caixa no Equador, Fruta del Norte. A compra se revelou transformadora para a empresa e um forte catalisador de seu crescimento, confirmando a visão da CD Capital em apoiar a liderança do Lundin Group e do projeto Fruta del Norte, que vem se demonstrando ser uma operação de ouro com liderança mundial, baixo custo e em expansão.

Fundadora e Diretora Executiva da CD Capital, Carmel Daniele, observou a eventual monetização da participação a longo prazo do fundo na Lundin Gold, como parte do curso normal dos negócios e dos termos de mandato do fundo, ao proporcionar não apenas retornos múltiplos a investidores, mas também apoiar os altos padrões de governança social e ambiental, ao mesmo tempo em que abre uma nova região rica em recursos para investimentos, como o Equador. Esta visão é bem exemplificada na Fruta del Norte."Nos últimos 8 anos, vimos a Fruta del Norte entregar uma e outra vez. Foi um investimento verdadeiramente espetacular aos investidores da CD Capital Fund II e uma jornada gratificante para ver a transição da Fruta del Norte de um projeto de desenvolvimento avançado a uma mina de fluxo de caixa, que transformou a vida das pessoas para melhor em comunidades vizinhas e para futuras gerações. Estamos na expectativa de oportunidades de parceria em projetos semelhantes de classe internacional liderados por equipes de gestão de primeiro nível com um forte histórico comprovado, como o Lundin Group, através da combinação de nosso capital paciente institucional a longo prazo e nossa experiência no setor para agregar valor a futuros projetos promissores em curso."

Presidente do Conselho da Lundin Gold, Jack Lundin, comentou, "Somos gratos pelo apoio de longa data da CD Capital, que comprovou ser um catalisador para obter financiamento institucional para aquisição original da Fruta del Norte da Kinross em 2014. Também gostaria de estender um agradecimento especial à Fundadora e Diretora Executiva da CD Capital, Carmel Daniele, por suas valiosas contribuições contínuas como membro do Conselho da Lundin Gold. Foi uma jornada incrível e continuaremos a extrair mais valor deste ativo fantástico. Esperamos agregar mais valor aos investidores da CD Capital em empreendimentos atuais e futuros dentro do Lundin Group."

Sobre o CD Capital Group

Nos últimos 15 anos, a CD Capital, com sede em Londres, lançou três fundos de capital privado, tendo levantado cerca de US$ 1 bilhão em capital paciente a longo prazo, sobretudo dos principais investidores institucionais norte-americanos, incluindo doações e fundações, escritórios familiares e fundos de pensão corporativos. A CD Capital desenvolve projetos de classe internacional em todo o mundo em metais preciosos, metais essenciais para tornar o mundo mais verde, bem como fertilizantes para segurança alimentar mundial. A CD Capital tem foco exclusivo na parceria com equipes de gestão recorrentes com um forte histórico no desenvolvimento de projetos bem-sucedidos na América Latina, como Brasil, Peru, Argentina, Guatemala, bem como Canadá, Finlândia, Groenlândia e Austrália.

A CD Capital foi fundada em 2006 pela Sra. Daniele, sendo uma das primeiras em Londres a criar um fundo dedicado com foco em ativos de mineração privados e ganhando o prestigiado prêmio Mines & Money Fund Manager of the Year em 2008. Desde a criação da CD Capital, a Sra. Daniele vem formando uma equipe técnica de investimento de classe internacional com especialistas do setor, tendo sido uma patrocinadora ativa e empregadora de mulheres que estudam geologia de mineração no Imperial College, em Londres, e que resultou em uma indicação de sucesso para as 100 Mulheres de Mineração em 2022.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221219005638/pt/

Contato

Dominic Chapman Diretor Financeiro ir@cd-capital.com +44 (0) 207 389 1450

Carmel Daniele Fundadora, Diretora de Informação e Diretora Executiva ir@cd-capital.com +44 (0) 207 389 1450

www.cd-capital.com

