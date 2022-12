Campeonato Italiano terá impedimento semiautomático a partir de janeiro

O impedimento semiautomático será introduzido a partir do final de janeiro na Serie A, a primeira divisão da Itália, anunciou nesta segunda-feira a Federação Italiana de Futebol (FIGC).

Depois de consultas com a Associação de Árbitros (AIA), foi tomada a decisão de recorrer a esta tecnologia, utilizada na Copa do Mundo do Catar, a partir da 20ª rodada do Campeonato Italiano, programada de 27 a 30 de janeiro e que marca o início do segundo turno da competição na temporada 2022-2023, explicou a FIGC em um comunicado.

Depois de vários testes no ano passado e em fevereiro, a "tecnologia semiautomática de impedimento" (SAOT) foi introduzida pela Fifa no Mundial deste ano.

O objetivo da ferramenta é acelerar e dar maior rigor às decisões da arbitragem, permitindo estabelecer a qualquer momento a posição dos jogadores e da bola, sem retirar a avaliação dos árbitros em campo.

Esta tecnologia se soma ao recurso do árbitro de vídeo (VAR), que não conseguiu nos últimos anos acabar com as polêmicas em torno das arbitragens.

