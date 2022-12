Benzema diz 'au revoir' à seleção francesa

O atacante Karim Benzema anunciou nesta segunda-feira o fim de sua carreira na seleção da França, em uma mensagem publicada no Twitter um dia depois da derrota dos 'Bleus' na final da Copa do Mundo para a Argentina.

"Fiz os esforços e cometi os erros necessários para estar onde estou atualmente e estou orgulhoso disso. Escrevi minha história e a nossa chega ao fim", escreveu Benzema, no dia em que completa 35 anos, em publicação com uma foto sua em campo pela seleção francesa.

Benzema foi declarado desfalque por lesão para o Mundial às vésperas do início da competição, quando a delegação francesa já estava no Catar, devido a um problema na coxa durante um treino três dias antes da estreia dos 'Bleus', contra a Austrália. Seu prazo de recuperação foi estimado em três semanas pela Federação Francesa de Futebol (FFF).

Desde então, alternou mensagens de apoio à equipe e outras mais enigmáticas nas redes sociais, como a que publicou no Instagram antes da final da Copa do Mundo, na qual escreveu: "Não me interessa".

Durante o torneio, as perguntas sobre Benzema pareciam incomodar o técnico Didier Deschamps, que decidiu não substituir o atacante na lista de convocados e disputar o Mundial com 25 jogadores, ao invés dos 26 que poderia utilizar.

Saída de Benzema melhorou o ambiente na equipe e a ajudou a chegar até a final? A pergunta não tem resposta, mas é certo que sua ausência deu moral ao ataque que prevalecia antes da Eurocopa de 2021, com Kylian Mbappé como estrela, Olivier Giroud como centroavante e Antoine Griezmann crescendo como armador de jogadas.

A lesão em Doha foi um capítulo a mais em sua história turbulenta com a seleção. Apesar dos 97 jogos disputados com a França (37 gols marcados), Benzema nunca chegou a brilhar pelos 'Bleus'. Só conseguiu um título, o da Liga das Nações da Uefa em 2021, depois de ficar quatro anos afastado da equipe pelo 'caso Sextape'.

Por esse assunto, foi condenado a um ano de prisão, com cumprimento da pena em suspenso, e multado em 75 mil euros em primeira instância pelo tribunal correcional de Versalhes por cumplicidade em tentativa de chantagem.

O atacante recorreu e deveria ter sido julgado uma segunda vez no dia 30 de junho e em 1 de julho pelo Tribunal de Apelação de Versalhes, mas finalmente desistiu.

Benzema retornou de surpresa à seleção logo antes da Eurocopa em 2021. Nesse torneio, a França decepcionou, sendo eliminada nas oitavas de final pela Suíça.

Ele estreou pelos 'Bleus' em 28 de março de 2007, contra a Áustria. Só disputou uma Copa do Mundo, em 2014, no Brasil, quando a equipe foi eliminada nas quartas de final.

Sem o peso da seleção, Benzema poderá se concentrar nesta parte final de sua carreira exclusivamente no Real Madrid, com quem tem a missão de buscar uma sexta Liga dos Campeões da Europa.

