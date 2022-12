Benzema anuncia aposentadoria da seleção da França

O atacante Karim Benzema anunciou nesta segunda-feira sua aposentadoria da seleção da França, em uma mensagem publicada no Twitter um dia depois da derrota dos 'Bleus' na final da Copa do Mundo para a Argentina.

"Fiz os esforços e cometi os erros necessários para estar onde estou atualmente e estou orgulhoso disso. Escrevi minha história e a nossa terminou", escreveu Benzema, que completa 35 anos nesta segunda, em publicação com uma foto sua em campo pela seleção francesa.

Benzema foi declarado desfalque por lesão para o Mundial às vésperas do início da competição, quando a delegação francesa já estava no Catar, devido a um problema na coxa durante um treino três dias antes da estreia dos 'Bleus', contra a Austrália. Seu prazo de recuperação foi estimado em três semanas pela Federação Francesa de Futebol (FFF).

Desde então, alternou mensagens de apoio aos jogadores franceses e outras mais enigmáticas nas redes sociais, como a que publicou no Instagram antes da final da Copa do Mundo, na qual escreveu: "Não me interessa".

A lesão foi um capítulo a mais em sua história turbulenta com a seleção. Apesar dos 97 jogos disputados com a França (37 gols marcados), Benzema nunca chegou a brilhar pelos 'Bleus'. Só conseguiu um título, o da Liga das Nações da Uefa em 2021, depois de ficar quatro anos afastado da equipe pelo 'caso Sextape'.

Por esse assunto, foi condenado a um ano de prisão, com cumprimento da pena em suspenso, e multado em 75 mil euros em primeira instância pelo tribunal correcional de Versalhes por cumplicidade em tentativa de chantagem.

O atacante recorreu e deveria ter sido julgado uma segunda vez no dia 30 de junho e em 1 de julho pelo Tribunal de Apelação de Versalhes, mas finalmente desistiu.

Benzema retornou de surpresa à seleção logo antes da Eurocopa em 2021. Nesse torneio, a França decepcionou, sendo eliminada nas oitavas de final pela Suíça.

