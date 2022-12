Bayern de Munique mostra apoio a Kingsley Coman, alvo de insultos racistas

O Bayern de Munique mostrou nesta segunda-feira seu apoio ao atacante francês Kingley Coman, que foi alvo de insultos racistas depois de perder um pênalti contra a Argentina na final da Copa do Mundo.

"O FC Bayern condena com firmeza as palavras racistas contra Kingsley Coman. A família FC Bayern está com você, King. O racismo não tem lugar no esporte e na nossa sociedade", escreveu o clube alemão em sua conta no Twitter.

O atacante do Bayern, segundo cobrador dos 'Bleus' na disputa de pênaltis contra a Argentina, teve seu chute defendido pelo goleiro Emiliano Martínez.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A França acabou derrotada por 4-2, após empate em 3 a 3 nos 120 minutos de tempo normal e prorrogação.

O volante Aurélien Tchouaméni, que cobrou seu pênalti para fora, e o atacante Randal Kolo Muani, que perdeu um gol no último minuto da prorrogação, também foram alvo de insultos nas redes sociais depois da derrota da França.

bm/chc/iga/cb

Tags