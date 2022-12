AGENDA INTERNACIONAL DE TERÇA-FEIRA, 20 DE DEZEMBRO DE 2022 ATÉ SEGUNDA-FEIRA, 26 DE DEZEMBRO DE 2022

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

TERÇA-FEIRA, 20 DE DEZEMBRO DE 2022

Mundo

MUNDO - Celebração do Hanuká pela comunidade judaica no mundo - (até 26)

América

(*) LOS ANGELES (Estados Unidos) - Julgamento de Harvey Weinstein por agressão sexual e estupro de cinco mulheres - (até 23 de Dezembro)

(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Papai Noel distribui cestas básicas para idosos no Rio de Janeiro - 11H00

Europa

ITZEHOE (Alemanha) - Veredicto de julgamento de ex-secretária de campo nazista - 07H00

MANCHESTER (Reino Unido) - Julgamento esperado da enfermeira Lucy Letby, acusada de assassinato de oito bebês e tentativa de assassinato de outros 10 - (até 30 de Abril 2023)

GENEBRA (Suíça) - Conselho geral da OMC -

MOSCOU (Rússia) - Nova audiência no processo sobre a dissolução da Agência Judaica por Moscou -

LONDRES (Reino Unido) - Greve de enfermeiros -

África

JOANESBURGO (África do Sul) - Reunião do partido do Congresso Nacional Africano (ANC) -

QUARTA-FEIRA, 21 DE DEZEMBRO DE 2022

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Publicação do relatório final da comissão que investiga o ataque ao Capitólio -

WASHINGTON (Estados Unidos) - Fim da política de imigração da era Trump que poderia desencadear um fluxo na fronteira -

BRASÍLIA (Brasil) - Divulgação - Investimentos Estrangeiros (Setor Externo) - 12H00

WASHINGTON (Estados Unidos) - Dados do consumo - 13H00

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Papai Noel mergulhador vem ao Aquário do Rio de Janeiro entregar presentes para animais e crianças (DATA PODE SER ADIADA) - 14H30

Europa

BERLIM (Alemanha) - 50º aniversário da assinatura do tratado sob o qual a Alemanha Oriental e Ocidental se reconheceram mutuamente como Estados soberanos -

Ásia-Pacífico

TÓQUIO (Japão) - Exposição de Christian Dior é inaugurada no Museu de Arte Contemporânea de Tóquio (MOT) -

(+) PEQUIM (China) - Rússia, China jogos de guerra naval -

QUINTA-FEIRA, 22 DE DEZEMBRO DE 2022

América

(+) CARACAS (Venezuela) - Sessão do Parlamento venezuelano de 2015, reconhecido pelos Estados Unidos e outros países, para prorrogar o prazo por mais um ano até 2023 -

WASHINGTON (Estados Unidos) - PIB 3º trimestre (3a estimativa) - 11H30

Europa

BRUXELAS (Bélgica) - Audiência de custódia da eurodeputada grega Eva Kaili, acusada de corrupção -

MADRI (Espanha) - Parlamentares votam uma lei para os direitos das pessoas transgênero -

Esportes

MANCHESTER (Reino Unido) - Futebol: Copa da Liga Inglesa: Manchester City - Liverpool - 18H00

SEXTA-FEIRA, 23 DE DEZEMBRO DE 2022

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Risco de paralisia orçamentária do Estado americano -

(+) LOS ANGELES (Estados Unidos) - Estreia do filme "Babylon" com Brad Pitt e Margot Robbie -

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Renda e gastos das famílias em novembro e inflação do PCE - 11H30

Europa

(+) REINO UNIDO - Greve dos Correios - (até 24)

SÁBADO, 24 DE DEZEMBRO DE 2022

Europa

(+) CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Missa de Natal pelo papa Francisco na Basílica de São Pedro - 16H30

(+) REINO UNIDO - Greve dos ferroviários - (até 27)

DOMINGO, 25 DE DEZEMBRO DE 2022

Mundo

MUNDO - O mundo cristão celebra o Natal -

Europa

(+) LONDRES (Reino Unido) - Primeiro discurso de Natal do rei Charles III - 13H00

(+) CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Missa de Natal e mensagem "Urbi et Orbi" do papa Francisco - 09H00

