A consagração definitiva de Messi na imprensa internacional

A genialidade do argentino Lionel Messi e sua atuação "maradoniana" são destaques na imprensa internacional, que também elogia o "fenômeno" francês Kylian Mbappé, após a final de domingo na Copa do Mundo do Catar vencida pela seleção sul-americana.

Uma eletrizante disputa de pênaltis, após um empate de 3-3 no tempo regulamentar e a na prorrogação, definiu o título da Argentina, a primeira Copa do Mundo conquistada pelo país desde 1986, quando o país foi liderado no Mundial do México pelo herói nacional Diego Armando Maradona.

A vitória foi uma explosão de júbilo na Argentina, onde a imprensa celebrou a nova geração de ídolos, liderados pelo astro Messi.

As imagens de "La Pulga" com o troféu e as comemorações do título dominam os sites de notícias e as redes sociais na Argentina.

"A seleção de Messi venceu a melhor final da história", afirma o jornal La Nación, enquanto o Clarín classifica a partida como "inesquecível" e o Página 12 destaca que Messi e a Argentina têm "o mundo a seus pés.

O site do jornal esportivo Olé afirma "Campeões do mundo com Messi: a nova vida".

A imprensa esportiva já havia antecipado um duelo de titãs entre Messi e o craque francês Kylian Mbappé, e a final entregou tudo que era aguardado.

Messi fez dois gols, abrindo o placar de pênalti, enquanto Mbappé liderou a reação francesa com três gols, incluindo dois de pênalti, o que levou a decisão para a dramática definição.

"Cabeça erguida", afirma o jornal esportivo francês L'Equipe com uma foto de Mbappé com o prêmio Chuteira de Ouro.

"Lendário", destaca o Libération, com fotos de Messi e Mbappé, enquanto Le Figaro considera "heroicos" os esforços do craque francês.

Messi já havia estabelecido seu nome há muitos anos entre os maiores jogadores de todos os tempos, mas o mundo do futebol estava agitado antes da final, com a perspectiva de coroação do astro com a Copa do Mundo, o único título importante que não havia conquistado.

O triunfo argentino de domingo encerrou, para a maioria, o debate sobre seu espaço na história do futebol.

O jornal britânico The Times afirma em sua primeira página que Messi venceu "a batalha dos mestres modernos na maior final". A página de esportes da publicação elogia o argentino como "o maior".

O jornal The Mirror utiliza a sigla em inglês GOAT (maior de todos os tempos), enquanto o The Sun afirma que a Copa do Mundo ficou nas "Mãos de Deus", uma referência ao gol de Maradona contra a Inglaterra na Copa do Mundo de 1986.

Na Alemanha, o jornal Sueddeutsche Zeitung usou a mesma referência para o título com "O pé de Deus", em um elogio a Messi.

O jornal considera o duelo Argentina-França como "a final mais emocionante" na história das Copas, enquanto o Tagesspiegel destaca o confronto de "dois talentos excepcionais".

No Brasil, o jornal O Globo homenageia Messi e afirma que o futebol "quitou a dívida" com seu maior craque.

Nos Estados Unidos, que receberá a próxima Copa do Mundo ao lado do Canada e México, o jornal The Washington Post afirma que Messi finalmente foi premiado em uma final "imortal".

El País da Espanha destaca que Messi foi "coroado na final das finais".

Na Ásia, onde Messi tem milhões de fãs, o jornal indiano The Hindu afirma que a Argentina teve seu "encontro com o destino", enquanto o sul-coreano Hankook Ilbo chama o argentino de "deus do futebol".

