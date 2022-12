West Ham anuncia contratação do zagueiro Luizão, do São Paulo

O West Ham contratou o zagueiro Luizão, do São Paulo, por uma quantia não revelada, anunciou neste domingo o clube inglês.

Luizão, de 20 anos, estreou em maio no Tricolor paulista e suas boas atuações despertaram o interesse dos 'Hammers'. Ele se juntará ao time no dia 1 de janeiro e seu contrato vai até 2026.

O zagueiro, que ajudou o São Paulo a chegar à final da Copa Sul-Americana e às semifinais da Copa do Brasil, fará sua primeira etapa no clube inglês com a equipe sub-21, sob as ordens do técnico Mark Robson.

"Todos no West Ham United gostariam de dar as boas-vindas a Luizão e desejar muito sucesso em sua carreira no clube", diz um comunicado no site dos 'Hammers'.

