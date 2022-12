UE alcança acordo amplo sobre reforma do mercado de carbono

Eurodeputados e Estados-membros da União Europeia (UE) chegaram a um acordo na manhã deste domingo (18) sobre uma ampla reforma do mercado de carbono, peça-chave no plano climático do bloco dos 27.

O plano busca acelerar as reduções de emissões e é um salto nas ambições do atual mercado europeu de carbono, eliminando gradativamente os "direitos poluidores" gratuitos atribuídos à indústria.

Também planeja cobrar pelas emissões ligadas à calefação de edifícios e ao transporte rodoviário, com um teto de preço para evitar a tributação das famílias, de acordo com um comunicado do Parlamento Europeu.

O Esquema de Comércio de Emissões (ETS) permite que produtores de eletricidade e indústrias com alto consumo de energia, como aço e cimento, cubram suas emissões com cotas.

Essas cotas são projetadas para diminuir ao longo do tempo para reduzir as emissões e investir em tecnologias verdes, como parte de um plano para a União Europeia alcançar a neutralidade de carbono.

O acordo alcançado, após mais de 24 horas de intensas negociações, implica que as ETS devem ser reduzidas em 62% até 2030 em relação aos níveis de 2005, o que implica que os setores envolvidos devem reduzir as emissões a esse nível.

O acordo também visa acelerar o cronograma para uma eliminação progressiva do sistema de direitos poluidores, com redução de 48,5% até 2030 e suspensão total até 2034, programa que esteve no centro das discussões entre parlamentares e Estados-membros.

