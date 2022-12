Todos os campeões do mundo de 1930 a 2022

A Argentina de Lionel Messi conquistou seu tão sonhado tricampeonato mundial neste domingo após uma longa espera de 36 anos com uma vitória dramática sobre a França nos pênaltis.

Com esse título (que se junta aos de 1978 e 1986), passou a ficar isolada em quarto lugar entre as seleções com mais títulos.

O Brasil segue na liderança com cinco triunfos, à frente de Alemanha e Itália, com quatro troféus cada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

--- Resultados de todas as finais da Copa do Mundo:

1930: Uruguai - Argentina 4-2 (no Uruguai)

1934: Itália - Tchecoslováquia 2-1 com prorrogação (na Itália)

1938: Itália - Hungria 4-2 (na França)

1950: Uruguai - Brasil 2-1* (no Brasil)

1954: Alemanha - Hungria 3-2 (na Suíça)

1958: Brasil - Suécia 5-2 (na Suécia)

1962: Brasil - Tchecoslováquia 3-1 (no Chile)

1966: Inglaterra - Alemanha Ocidental 4-2 com prorrogação (na Inglaterra)

1970: Brasil - Itália 4-1 (no México)

1974: Alemanha Ocidental - Holanda 2-1 (na Alemanha Ocidental)

1978: Argentina - Holanda 3-1 com prorrogação (na Argentina)

1982: Itália - Alemanha 3-1 (na Espanha)

1986: Argentina - Alemanha Ocidental 3-2 (no México)

1990: Alemanha - Argentina 1-0 (na Itália)

1994: Brasil - Itália 0-0, 3-2 nos pênaltis (nos EUA)

1998: França - Brasil 3-0 (na França)

2002: Brasil - Alemanha 2-0 (na Coreia do Sul e no Japão)

2006: Itália - França 1-1, 5-3 nos pênaltis (na Alemanha)

2010: Espanha - Holanda 1-0 com prorrogação (na África do Sul)

2014: Alemanha - Argentina 1-0 com prorrogação (au Brasil)

2018: França - Croácia 4-2 (na Rússia)

2022: Argentina - França 3-3, 4-2 nos pênaltis (no Catar)

* (Em 1950 o torneio terminou com um quadrangular mas o Uruguai venceu a última partida, que é equiparada a uma final)

--- Todos os campeões mundiais:

- Brasil: 5 títulos (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002)

- Itália: 4 títulos (1934, 1938, 1982 e 2006)

- Alemanha: 4 títulos (1954, 1974, 1990 e 2014)

- Argentina: 3 títulos (1978, 1986 e 2022)

- Uruguai: 2 títulos (1930 e 1950)

- França: 2 títulos (1998 e 2018)

- Inglaterra: 1 título (1966)

- Espanha; 1 título (2010)

eba/ll/fbx/aam

Tags