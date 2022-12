Southgate seguirá sendo técnico da Inglaterra, diz mídia britânica

Gareth Southgate continuará a dirigir a seleção inglesa de futebol e buscará o título da Euro-2024, apesar da eliminação de sua equipe nas quartas de final da Copa do Mundo, informou a mídia britânica neste sábado.

O técnico de 52 anos disse após a derrota do fim de semana passado no Catar contra a atual campeã França (2 a 1) que precisava de uma pausa para fazer um balanço após seis anos no cargo.

A Inglaterra não conquista um troféu importante desde a vitória na Copa do Mundo em 1966, mas sob Southgate chegou às semifinais do torneio de 2018 e à final da Eurocopa disputada no ano passado. No sábado, o Daily Telegraph disse que Southgate estava "convencido" de que deveria permanecer como técnico da seleção e informaria a Associação de Futebol da Inglaterra (FA) antes do Natal sobre seu desejo de cumprir até o final o seu contrato, que vai até dezembro de 2024.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Daily Mail afirmou no sábado que Southgate "irá confirmar sua decisão à FA nos próximos dias para pôr fim às especulações sobre seu futuro".

A tentativa da Inglaterra de conquistar uma segunda Copa do Mundo terminou no sábado (10 de dezembro) com uma derrota por 2 a 1 para a França, que mais tarde se classificaria para a final.

O capitão Harry Kane desperdiçou sua cobrança de pênalti e a chance de empatar no final do jogo. Ele havia convertido uma outra mais cedo na partida.

"A energia necessária nesses torneios é enorme, então quero tomar a decisão certa, seja ela qual for, para o time, para a Inglaterra, para a FA", disse Southgate após a derrota.

"E tenho que ter certeza de que qualquer decisão que eu tomar é a certa, e acho que a coisa certa a fazer é reservar um pouco de tempo para fazê-la, porque sei que no passado meus sentimentos eram mistos logo após os torneios".

dj/gj/djm/iga/aam

Tags