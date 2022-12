Sete policiais morrem no Iraque em ataque atribuído ao Estado Islâmico

Pelo menos sete policiais federais, incluindo um oficial, foram mortos neste domingo em um ataque atribuído a jihadistas do grupo Estado Islâmico (EI) contra um caminhão que os transportava no norte do Iraque, disseram duas fontes policiais à AFP.

A explosão de uma bomba foi seguida de "um ataque direto com armas leves" perto da aldeia de Shalal al-Matar, nos arredores de Kirkuk, disse à AFP um oficial da polícia federal que pediu anonimato, atribuindo o ataque, ainda não reivindicado, ao EI.

"Um atacante foi morto e estamos procurando os outros", disse ele, acrescentando que havia dois feridos.

Em Bagdá, um funcionário do Ministério do Interior confirmou o ataque e informou que sete policiais, incluindo um oficial, foram mortos.

O EI, que desde 2014 conseguiu conquistar vastos territórios no Iraque e na vizinha Síria, viu posteriormente como o seu autoproclamado "califado" foi derrubado por sucessivas ofensivas nestes dois países.

Embora o Iraque tenha declarado vitória militar sobre o EI em 2017, os jihadistas continuam ativos em várias partes do país.

