Ramaphosa busca a reeleição como líder do partido ANC na África do Sul

O partido no poder na África do Sul, o Congresso Nacional Africano (ANC) vota este domingo para escolher o seu novo líder e o presidente do país, Cyril Ramaphosa, se projeta como favorito, apesar de estar envolvido num escândalo.

Na reunião em Joanesburgo, o atual líder do ANC, Ramaphosa, provavelmente obterá um segundo mandato como líder do partido, apesar de um escândalo agitando a política do país depois que ele foi encontrado escondendo grandes quantias de dinheiro em um sofá em uma residência luxuosa.

Mas Ramaphosa, 70 anos, continua extremamente popular e anulou uma votação no parlamento para iniciar o processo de impeachment na terça-feira, quando a maioria do ANC na assembleia a derrubou.

Mesmo seus críticos mais virulentos reconhecem que Ramaphosa provavelmente está no caminho de manter a presidência do partido e ganhar um segundo mandato no comando do país, se seu partido vencer as eleições gerais de 2024.

"Ramaphosa vai ganhar, sabemos disso", disse à AFP Thami Chamane, 30, um dos delegados do partido reunidos no centro de convenções desde sexta-feira.

Seu único rival, por enquanto, é seu ex-ministro da Saúde, Zweli Mkhize, de 66 anos.

Cerca de 4.500 delegados do ANC de todo o país votarão na reunião, que acontecerá durante cinco dias em Joanesburgo.

