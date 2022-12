"Pênaltis são cruéis, saímos de mãos vazias", diz Lloris sobre derrota

O goleiro francês Hugo Lloris compartilhou seu sentimento de frustração após a derrota na final da Copa do Mundo para a Argentina, dizendo que as penalidades "são sempre cruéis e saímos de mãos vazias".

"O único arrependimento que podemos ter é ter perdido completamente no primeiro tempo. Mas não deixamos de dar o nosso melhor", disse a um canal de televisão francês.

Os 'Bleus' chegaram a empatar o jogo no tempo normal e na prorrogação com o 'hat-trick' de Kylian Mbappé, o artilheiro da Copa de 2022 com oito gols, mas viram os argentinos levarem a melhor nos pênaltis.

"Podíamos ter desistido diante dos 2 a 0, mas seguimos acreditando que podíamos virar a partida. Mas a sorte não quis assim...", lamentou, parabenizando também a equipe argentina pela vitória.

"Temos que parabenizar os argentinos, fizeram uma grande Copa e uma grande final", acrescentou.

Em "uma noite dolorosa para todos os jogadores, comissão técnica e torcedores", Lloris expressou o sabor amargo e a "dor" de perder a final de um Mundial que quase voltou para a França.

O zagueiro Raphael Varane também conversou com a imprensa após a derrota.

"Muito triste pela derrota, mas muito orgulhoso desse time. Hoje foi um jogo difícil, durante uma hora não estivemos bem, mas voltamos com o nosso coração e lutamos até o final", analisou.

Varane citou as lesões no elenco e a semana conturbada dos 'Bleus' após o surto de gripe atingir a equipe.

"Foi um torneio com muitas dificuldades, mas esse time nunca abaixou a cabeça, lutamos até o final. Deixamos toda a nossa energia em campo para tentar ganhar", destacou.

O zagueiro foi um dos afetados pelos sintomas gripais ao longo da semana e esteve fora de um dos treinos da seleção francesa na preparação para a final.

"Estou triste, mas orgulhoso também. Não conseguimos executar o plano que tínhamos. Tentamos, mas as coisas não saíram como esperávamos. Não sei se por algo físico ou psicológico, mas não estávamos na partida", confessou o defensor do Manchester United.

"Quando empatamos, estávamos melhor fisicamente e pressionamos para ganhar, mas não conseguimos. Mas estou muito orgulhos de tudo que fizemos", finalizou.

