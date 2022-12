PRINCIPAIS NOTÍCIAS

COPA CATAR: Acompanhamento da Copa do Mundo no Catar

COP15 BIODIVERSIDADE: Projeto de acordo da ONU sobre biodiversidade protege 30% do planeta

-- COPA CATAR

LONDRES:

Gareth Southgate segue como técnico da Inglaterra até final de 2024

Gareth Southgate seguirá no comando da Inglaterra mesmo após a eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo para a França, segundo anúncio da Federação Inglesa (FA) neste domingo (18).

(fbl ING Mundial Eurocopa, 202 palavras - já transmitida)

DOHA:

Próxima Copa em 2026 na América do Norte, com 48 seleções, ainda discute seu formato

A próxima Copa do Mundo tem ambição de sobra: depois de uma edição em 2022 concentrada no fim do ano (e no meio do calendário europeu) e ser disputada praticamente em uma única cidade, Doha, o evento de 2026 será realizado em todo o continente norte-americano, entre México, Canadá e Estados Unidos, com a participação pela primeira vez de 48 seleções.

(MEX CAN fbl EUA Mundial 2026 2022 Catar WC, Ângulo, 726 palavras - já transmitida)

-- COP15 BIODIVERSIDADE

MONTREAL:

Projeto de acordo da ONU sobre biodiversidade protege 30% do planeta

Proteger 30% do planeta e aumentar a ajuda internacional à natureza são as propostas do projeto de acordo apresentado neste domingo (18) pela China na cúpula da ONU em Montreal, um texto que tenta responder à necessidade de ações urgentes para salvar a biodiversidade.

(meioambiente biodiversidade ONU natureza COP15, 552 palavras - já transmitida)

MONTREAL:

China apresenta compromisso para salvar a biodiversidade

A China, que presidiu uma cúpula de alto risco sobre biodiversidade em Montreal, deve revelar uma promessa há muito esperada e urgentemente necessária neste domingo, em uma tentativa de selar um "pacto de paz com a natureza".

(meioambiente UN natureza COP15, Central, 653 palavras - já transmitida)

==== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ====

-- AMÉRICAS

LIMA:

Presidente do Peru descarta renúncia e insiste que Congresso antecipe eleições

A presidente do Peru, Dina Boluarte, garantiu que não vai renunciar diante dos protestos violentos desatados após a destituição de seu antecessor, Pedro Castillo, e insiste que o Congresso deve antecipar as eleições, e o papa Francisco pediu diálogo neste domingo (18) para superar a crise.

(política Peru manifestação, Central, 916 palavras - já transmitida)

-- EUROPA

BRUXELAS:

UE alcança acordo amplo sobre reforma do mercado de carbono

Eurodeputados e Estados-membros da União Europeia (UE) chegaram a um acordo na manhã deste domingo (18) sobre uma ampla reforma do mercado de carbono, peça-chave no plano climático do bloco dos 27.

(UE clima energia importações meioambiente, Central, 560 palavras - já transmitida)

-- ÁSIA

PEQUIM:

Lares de idosos na China em alerta para a nova onda de covid-19

Os lares de idosos na China travam uma batalha difícil para proteger seus residentes da onda de infecções por coronavírus que varre o país, após o relaxamento da política de "covid zero".

(vírus China epidemia saúde, Ângulo, 417 palavras - já transmitida)

FOTO

SEUL:

Coreia do Norte dispara dois novos mísseis balísticos, diz Seul

A Coreia do Norte disparou dois mísseis balísticos neste domingo (18), dias depois de Pyongyang anunciar o teste bem-sucedido de um motor de combustível sólido para um novo sistema militar, informaram as Forças Armadas sul-coreanas.

(conflito SCoreia NCoreia armamento, Central, 528 palavras - já transmitida)

FOTOS

-- ORIENTE MÉDIO

DOHA:

Catar alerta para 'impacto negativo' das medidas anticorrupção da UE

As medidas do Parlamento Europeu contra o Catar, cujo acesso à assembleia pode ser bloqueado por um suposto caso de corrupção, terão um "impacto negativo" nas relações com o emirado rico em gás e no abastecimento mundial de energia, alertou Doha neste domingo (18).

(UE corrupção diplomacia Catar, Central, 558 palavras - já transmitida)

FOTOS ARQUIVO

JERUSALÉM:

França condena expulsão israelense do advogado franco-palestino Salah Hamouri

Israel expulsou neste domingo (18) o advogado franco-palestino Salah Hamouri, que estava detido desde março sem acusações apresentadas, uma decisão que a França considerou "contrária à lei".

(palestinos diplomacia França Israel, 390 palavras - já transmitida)

