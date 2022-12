Paraguai elege seus candidatos presidenciais nas primárias

O Paraguai elege seus candidatos às eleições presidenciais de 30 de abril de 2023 neste domingo (18) nas primárias, com uma forte disputa entre os candidatos do Partido Colorado, que governa o país quase ininterruptamente desde a instauração da democracia em 1989.

Com duas correntes conflitantes, os colorados escolherão seu candidato entre o ex-ministro das Obras Arnoldo Wiens, proposto pelo atual presidente Mario Abdo Benítez; e o ex-ministro da Fazenda Santiago Peña, apoiado por seu arquirrival, o magnata do tabaco e ex-presidente Horacio Cartes (2013-18).

Cerca de 4,8 milhões de eleitores, de uma população de 7,5 milhões, devem escolher nas eleições do ano que vem, além de presidente e vice-presidente, senadores, deputados, governadores e vereadores.

Com uma pobreza que atinge 27% da população e fortes desigualdades sociais, o Paraguai, no entanto, teve um crescimento de 4,2% do Produto Interno Bruto em 2021 e mantém sua taxa de inflação em menos de dois dígitos (8,3% anual até novembro).

