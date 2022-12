Nove policiais morrem no Iraque em ataque reivindicado pelo EI

Pelo menos nove policiais foram mortos neste domingo (18) em um atentado reivindicado pelo grupo Estado Islâmico (EI), que disse ter acionado uma bomba na estrada durante a passagem de um veículo policial, antes de metralhar os sobreviventes.

Combatentes do EI atacaram "uma patrulha da polícia [...], detonaram um artefato explosivo e depois atacaram com metralhadoras e granadas", declarou o grupo em um comunicado publicado no aplicativo de mensagens Telegram.

Depois da morte de dois dos feridos, o balanço inicial de mortos aumentou para nove policiais, um dos ataques mais mortais no Iraque nos últimos meses.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A versão do EI coincide com a policial: um oficial da polícia federal, que pediu anonimato, contou à AFP que houve a explosão de uma bomba, seguida de "um ataque direto com armas leves" perto do vilarejo de Shalal al-Matar, nos arredores de Kirkuk.

"Um agressor foi morto e estamos procurando os outros", disse.

O primeiro-ministro Mohammed Shia al-Sudani condenou o "ataque terrorista covarde" em um comunicado e pediu às forças de segurança que "permaneçam vigilantes, inspecionem cuidadosamente as estradas e não deem oportunidade aos elementos terroristas".

O EI, que desde 2014 conseguiu conquistar vastos territórios no Iraque e na vizinha Síria, viu posteriormente como o seu autoproclamado "califado" foi derrubado por sucessivas ofensivas nesses dois países.

Embora o Iraque tenha declarado vitória militar sobre o EI em 2017, os jihadistas continuam ativos em várias partes do país.

str-tgg/pc/aoc/mb/aa/rpr/ic

Tags