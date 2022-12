Ministro da Defesa russo visitou área de operações na Ucrânia

O ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, visitou a área da operação militar na Ucrânia para inspecionar as forças russas posicionadas lá, informou o Exército russo em um comunicado neste domingo.

Shoigu "inspecionou as forças russas destacadas na área da operação militar especial" e visitou a linha de frente para falar com os soldados, segundo o comunicado.

Os oficiais militares também o informaram sobre a situação e as ações das forças russas, segundo a mesma fonte.

A declaração não especifica a data da viagem, mas o anúncio veio dois dias depois de uma reunião entre o presidente russo, Vladimir Putin, e os chefes da operação russa na Ucrânia, incluindo Shoigu.

A Rússia, que lançou uma ofensiva na Ucrânia no final de fevereiro, experimentou uma série de reveses militares nos últimos meses e, desde outubro, optou por uma tática de ataques em massa contra redes elétricas e transformadores ucranianos, mergulhando milhões de civis no frio e escuro no auge do inverno.

