Messi pega o microfone em Lusail e grita: "Somos campeões do mundo!"

Minutos depois de conquistar sua primeira Copa do Mundo, um extasiado Lionel Messi pegou o microfone no estádio Lusail e desabafou: "LA concha de tu madre! Somos campeões mundiais!".

O camisa 10 saudou os milhares de torcedores albicelestes que acenavam com camisas e comemoraram o título do time de Lionel Scaloni com a típica gíria argentina, mas desta vez sem conotações negativas.

Messi, de 35 anos, parecia radiante ao falar pelos alto-falantes do majestoso recinto esportivo e ao mesmo tempo inquieto no gramado do estádio da capital do Catar, abraçado a seus companheiros e familiares.

Scaloni, o meia-atacante Ángel Di María e o goleiro Emiliano Martínez, que defendeu o pênalti de Kingsley Coman na disputa por penalidades, não conseguiram conter as lágrimas.

A Argentina viveu uma verdadeira montanha-russa neste domingo em Doha: abriu 2 a 0 no primeiro tempo com gols de Messi e Di María.

A França empatou a dez minutos do fim, com dois gols de Kylian Mbappé.

Naprorrogação, Messi voltou a colocar sua seleção em vantagem, mas o camisa 10 francês deu fôlego mais uma vez aos 'Bleus' ao converter um pênalti mandar o jogo para as penalidades.

Nela os quatro cobradores argentinos, incluindo 'La Pulga', marcaram para dar à Albiceleste o tricampeonato mundial, após os títulos de 1978 e 1986.

