Messi e Mbappé entram no 'Top 10' de artilheiros dos Mundiais

O novo campeão mundial argentino Lionel Messi e o vice-campeão francês Kylian Mbappé, que fizeram respectivamente sete e oito gols na Copa do Mundo do Catar, entraram no 'Top 10' dos maiores artilheiros da história do torneio.

Com um total acumulado de 13 gols, depois de balançar as redes duas vezes na final deste domingo, Messi é o quarto na lista, ao lado do francês Just Fontaine, que marcou 13 vezes em um único Mundial, em 1958.

Mbappé, que anotou um 'hat-trick' contra a Argentina, subiu para o sexto lugar com 12 gols, empatado com o Rei Pelé

O maior artilheiro da história das Copas continua sendo o alemão Miroslav Klose, com 16 gols.

- Os 10 maiores artilheiros da história da Copa do Mundo:

1. Miroslav Klose (ALE) 16 gols

2. Ronaldo (BRA) 15 gols

3. Gerd Müller (ALE) 14 gols

4. Just Fontaine (FRA) 13 gols

. Lionel Messi (ARG) 13 gols

6. Pelé (BRA) 12 gols

. Kylian Mbappé (FRA) 12 gols

8. Sandor Koksis (HUN) 11 gols

. Jürgen Klinsmann (ALE) 11 gols

10. Helmut Rahn (ALE) 10 gols

. Gary Lineker (ING) 10 gols

. Gabriel Batistuta (ARG) 10 gols

. Teófilo Cubillas (PER) 10 gols

. Thomas Müller (ALE) 10 gols

. Grzegorz Lato (POL) 10 gols

