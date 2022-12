Israel expulsa o advogado franco-palestino Salah Hamouri

Israel expulsou neste domingo (18) o advogado franco-palestino Salah Hamouri, que estava detido desde março sem acusações apresentadas, anunciou o Ministério do Interior de Israel.

Hamouri "foi deportado nesta manhã (domingo) para a França após a decisão do ministro do Interior, Ayelet Shaked, de retirar seu status de residente", disse o Ministério do Interior de Israel em um comunicado.

O advogado de 37 anos estava detido sob um sistema polêmico chamado "detenção administrativa", que permite que suspeitos sejam detidos por períodos de até seis meses renováveis.

As forças armadas israelenses acusaram Hamouri, de nacionalidade francesa, de ser membro da Frente Popular de Libertação da Palestina (FPLP).

Esse grupo é considerado "terrorista" pelos Estados Unidos, União Europeia e Israel, e já esteve envolvido em vários ataques mortais contra Israel.

Hamouri negou pertencer à FPLP e defendeu sua inocência em vários casos, inclusive quando foi condenado por um tribunal israelense sob a acusação de planejar o assassinato de Ovadia Yosef, um conhecido rabino e líder espiritual do partido ultraortodoxo Shas .

Após essa condenação, ele foi libertado em dezembro de 2011 como parte de uma troca de prisioneiros com Gaza.

Nascido em Jerusalém, Hamouri não tem cidadania israelense, mas tinha uma autorização de residência que as autoridades israelenses revogaram.

Em novembro, ele foi informado de que seria deportado, mas a deportação foi adiada porque seus advogados recorreram da decisão.

Israel recentemente confirmou a revogação de sua residência, abrindo caminho para sua deportação, apesar do fato de ele ter uma nova audiência marcada para 1º de janeiro.

