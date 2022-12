Gareth Southgate segue como técnico da Inglaterra até final de 2024

Gareth Southgate seguirá no comando da Inglaterra mesmo após a eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo para a França, segundo anúncio da Federação Inglesa (FA) neste domingo (18).

Após a decepção de ficar no 'quase' em uma partida difícil contra os 'Bleus', o técnico inglês deixou seu futuro em aberto após o apito final.

"Precisamos de um pouco de tempo para que todos tomem boas decisões", afirmou.

Nesse domingo, o presidente da FA, Mark Bullingham, publicou um tuíte confirmando a permanência do treinador que tem contrato até dezembro de 2024.

Southgate "vai liderar nossa campanha na Eurocopa 2024... Gareth e (seu assistente) Steve Holland sempre contaram com nosso apoio e agora começa a nossa preparação para a Eurocopa", anunciou Bullingham.

Nomeado após a Euro de 2016, Southgate conseguiu levar os 'Três Leões' às semifinais do Mundial de 2018 e à final do Eurocopa de 2021, na qual foram vice-campeões perdendo para a Itália nos pênaltis.

Sem ganhar o título mundial desde 1966, os ingleses iniciam a fase de qualificação para o torneio europeu no dia 23 de março do próximo ano diante da Itália. Também enfrentarão Ucrânia, Macedônia do Norte e Malta no grupo C da competição.

