"Era o destino sofrer", diz 'Dibu' Martínez emocionado

O goleiro Emiliano 'Dibu' Martínez voltou a ser o protagonista em uma nova disputa de pênaltis, desta vez numa final de Copa do Mundo, contra a França (2 a 2 nos 90 minutos, 3 a 3 na prorrogação e 4 a 2 nos pênaltis) ao defender a cobrança de Kingsley Coman e ficou com o prêmio 'Luva de Ouro' da Fifa entregue ao melhor goleiro do torneio.

O goleiro desabafou após a exaustiva conquista. "Um jogo para sofrer, mais uma vez tínhamos tudo sob controle. Dois chutes de merda atrás e eles empataram o jogo. Outra coisa que dissemos: que era o destino sofrer. Fizemos 3 a 2. Eles nos cobram outro pênalti. Quase nos marcaram dois gols. Graças a Deus coloquei esse pé depois", lembrou Emiliano Martínez, que forçou a cobrança de pênaltis com uma grande defesa no final da prorrogação em uma tentativa de Kolo Muani.

"E aí eu fiz a minha coisa, o que eu sonhava. Não poderia ter havido uma Copa do Mundo que eu tenha sonhado como essa. Não tenho palavras", confessou emocionado o goleiro albiceleste.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Mais uma vez eles me deram três chutes e marcaram três gols. Eu poderia ter defendido o primeiro também, me joguei mal mas depois fiz tudo certo", analisou o camisa 23 da Argentina, mais uma vez crucial no triunfo de sua seleção.

Na hora de dedicar o título, o goleiro apontou "para minha família, para meu bebê". E relembrou: "Venho de um lugar muito humilde, fui para a Inglaterra quando era jovem, muito jovem, e quero dedicar isso a eles".

djm/psr/aam

Tags