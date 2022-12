Doze pessoas morrem em acidente com caminhão-tanque no Afeganistão

Pelo menos 12 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em um acidente em um túnel no leste do Afeganistão, quando um caminhão que transportava combustível pegou fogo, disseram comandantes do Talibã neste domingo (18).

Pelo menos 12 pessoas morreram e 37 ficaram feridas no incidente, disse à AFP Hamidullah Misbah, porta-voz do Ministério de Obras Públicas, acrescentando que o número de mortos deve aumentar.

De acordo com um alto funcionário de assuntos de Saúde da província de Parwan, Abdullah Afghan Mal, entre os mortos estão "muitas mulheres e crianças que foram queimadas".

O acidente ocorreu na noite de sábado, quando o caminhão-tanque capotou e pegou fogo espalhando o fogo para vários outros veículos.

O túnel Salang, onde ocorreu o acidente, tem 3.650 metros de altura, 2,6 quilômetros de extensão e foi construído na década de 1950 no maciço de Hindu Kush.

No inverno boreal, fortes nevascas e avalanches muitas vezes obrigam as autoridades a fechar o túnel por vários dias.

