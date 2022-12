Distúrbios em prisão iraniana deixam um morto e 17 feridos

Um preso foi morto e 17 ficaram feridos em distúrbios em uma prisão iraniana perto de Teerã, anunciou um grupo de defesa dos direitos humanos.

Ocorrido no sábado (17) na prisão de Karaj, a cerca de 30 quilômetros da capital do Irã, este é o último de uma série de incidentes semelhantes em prisões do país, que há três meses vive uma onda de protestos sem precedentes.

A rebelião começou quando os prisioneiros protestavam contra o confinamento solitário de um detento cuja execução é iminente, informou em comunicado a Iran Human Rights (IHR), sediada na Noruega.

No entanto, as autoridades iranianas dizem que um preso foi atingido por uma pedra após um conflito entre os presidiários.

O principal juiz da província de Alborz, onde fica a prisão, disse que a violência começou na ala de crimes de narcotráfico e que os presos atearam fogo nos cobertores, provocando um incêndio. Ele acrescentou que a situação havia se acalmado em Karaj.

Em outubro, pelo menos oito presidiários morreram em um incêndio na prisão de Evin, em Teerã, que as autoridades atribuíram a "malfeitores".

Organizações de direitos humanos questionaram a versão oficial do que aconteceu em Evin, conhecida pelos maus-tratos a presos políticos e onde também são mantidos prisioneiros estrangeiros.

Também em outubro houve um motim na prisão de Racht, capital da província de Guilan (noroeste).

De acordo com o IHR, em Karaj os detentos entoaram palavras de ordem contra o regime, bloquearam portas e quebraram câmeras de vigilância.

A ONG afirma que o preso morto, Mohsen Mansouri, foi baleado na cabeça e que outros 17 feridos precisaram ser hospitalizados.

Segundo a ONU, pelo menos 14 mil pessoas foram detidas na repressão ao movimento, causando, segundo os ativistas, uma terrível superlotação dos presídios.

