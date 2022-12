Di María volta ao time titular da Argentina; França vai completa para a final

O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, optou por um esquema com quatro defensores e o retorno de Ángel Di María à equipe na final da Copa do Mundo contra a França neste domingo (18), enquanto os 'Bleus' de Didier Deschamps iniciam com o time titular que jogou ao longo da competição.

Recuperado de problemas musculares, Di María integra o ataque da 'Albiceleste' ao lado de Lionel Messi e Julián Álvarez, em grande fase após marcar dois dos três gols que eliminaram a Croácia na semifinal.

A defesa argentina será composta por Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi e Nicolás Tagliafico, que se mantém no time após substituir o suspenso Marcos Acuña nas semis.

Já a equipe francesa, abatida por um vírus nos últimos dias, recuperou Raphael Varane e Dayot Upamecano, que não participaram do jogo anterior contra o Marrocos por estarem com sintomas de gripe.

Deschamps escalou a França com Olivier Giroud, Kylian Mbappé e Ousmane Dembelé no ataque e Antoine Griezmann mais recuado.

No meio de campo, Adrien Rabiot, que também estava gripado e não jogou as semifinais, retoma sua posição junto a Aurelien Tchouameni.

- Escalações confirmadas:

Argentina: Emiliano Martínez - Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico - Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister - Ángel Di María, Lionel Messi (cap) e Julián Álvarez. Técnico: Lionel Scaloni

França: Hugo Lloris (cap) - Jules Koundé, Raphael Varane, Dayot Upamecano, Theo Hernandez - Aurelien Tchouaméni, Adrien Rabiot - Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé - Olivier Giroud. Técnico: Didier Deschamps

Árbitro: Szymon Marciniak (POL)

