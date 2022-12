Derrota para a Argentina foi "cruel", lamenta Deschamps

"Não tivemos coisas simples para administrar nos últimos quatro dias", disse o técnico francês Didier Deschamps em referência ao vírus que afetou sua concentração, neste domingo após perder nos pênaltis para a Argentina (4-2, 3-3 após a prorrogação) na final da Copa do Mundo do Catar-2022.

"Não conseguimos porque tínhamos um adversário que, além da qualidade, tem tudo que pode ser acrescentado: influência, provocação e experiência", disse Deschamps.

"Não tiro o mérito deles, dou os parabéns a esta equipe pelo título. Apesar de tudo, com toda a força e energia que tínhamos pela frente, subimos a montanha e chegamos ao topo, mas tivemos que descer", explicou.

"É cruel, mas vínhamos do nada, perdemos por 2 a 0 e se tivéssemos sofrido o terceiro não teríamos nada a dizer. É difícil porque por diversos motivos não estivemos no nível coletivo nem no individual. Já entrarei nas explicações", continuou.

"Obviamente não tivemos coisas simples para administrar nos últimos quatro dias", disse, sem fazer referência direta ao vírus que afetou vários de seus jogadores na última semana.

Deschamps não quis revelar se continuará como técnico da França.

"Apesar de que o resultado poderia ter sido diferente, a seleção francesa é o mais importante. Vou me encontrar com o presidente (da federação) no início do ano e vamos conversar", afirmou.

