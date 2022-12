Autor de 'hat-trick' na final, Mbappé termina Copa como artilheiro, com 8 gols

Com oito gols em sete jogos, um a mais que Lionel Messi (7), o francês Kylian Mbappé foi o artilheiro da Copa do Mundo do Catar, depois do 'hat-trick' marcado na final deste domingo contra a Argentina, que se sagrou campeã nos pênaltis (4-1, após empate em 3 a 3).

Os dois astros do Paris Saint-Germain chegaram à decisão com cinco gols cada um. Messi colocou a 'Albiveleste' na frente abrindo o placar em cobrança de pênalti (23) e fez o terceiro no segundo tempo na prorrogação, enquanto Mbappé fez os três gols dos 'Bleus' na partida (dois de pênalti.

Mbappé tinha passado em branco nas quartas de final contra a Inglaterra (2 a 1) e nas semifinais contra o Marrocos (2 a 0), enquanto Messi balançou as redes nos quatro jogos eliminatórios da Argentina no Catar: contra Austrália (2 a 1), Holanda (2 a 2, 4-3 nos pênaltis), Croácia (3 a 0) e França na final.

Dois escudeiros de Messi e Mbappé em suas respectivas seleções, o argentino Julián Álvarez e o francês Olivier Giroud, terminam o Mundial com quatro gols cada.

