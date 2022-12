Argentina vive contagem regressiva para final da Copa contra França

Após semanas de emoções intensas, os argentinos vivem a reta final de desejos e expectativas contidos para a grande decisão contra a França da Copa do Mundo do Catar-2022, na qual almejam conquistar o tricampeonato.

De Jujuy, no norte, à Patagônia, no sul, de Mendoza, aos pés da Cordilheira dos Andes, ao oeste, até Mar del Plata, no leste do Oceano Atlântico, os argentinos se preparam para o jogo em que sonham em voltar a ser campeões mundiais, 36 anos depois de ter conquistado seu último troféu com a seleção de Diego Armando Maradona na Copa do México-1986.

A primeira conquistada pela Argentina foi em casa, em 1978.

Um 'bandeiraço' nas principais esquinas do país em apoio à Albiceleste sacudiu a noite de sábado.

"Sinto muito orgulho da Argentina. Sei que Messi vai nos trazer a Copa", declarou Franco Llanos, um jovem de 22 anos que veste camisa e boné com as cores da sua seleção.

No tradicional bairro de La Boca, Carina Disanzo, de 44 anos, disse acreditar que a Argentina "merece" vencer esta Copa do Mundo e garantiu que "se acontecer o que todos queremos que aconteça, haverá uma grande festa. E se não acontecer, também vai ser uma grande festa, porque estamos na final com o melhor jogador do mundo".

"Este é realmente um país do futebol, o que acontece na Argentina não acontece em nenhum outro lugar do mundo", disse ela.

Horas antes do jogo, Buenos Aires virou uma cidade vestida de azul claro e branco: nas camisas com o número 10 de Messi, mas também nos enfeites das vitrines das casas e das lojas, nos rostos maquiados e nas unhas pintadas, e mesmo em algumas vias de pedestres no centro da cidade.

Todos cantam "Muchachos", com música da banda de ska e rock La Mosca, incluindo o coro infantil do Teatro Colón, num vídeo que já se tornou viral.

À meia-noite, o hino nacional transmitido pela televisão pública foi entoado desta vez pelos integrantes da seleção argentina, para abrir um dia em que só se pensa em futebol e querem que Messi levante a taça naquele que deverá ser seu último Mundial.

Até os turistas de passagem por Buenos Aires já foram contagiados por essa paixão.

"Todos nós queremos que Messi ganhe a Copa. Acho que ele é o melhor jogador de todos os tempos e merece ganhá-la", disse Greg Layhe, um inglês que poderia muito bem ter sido em outro momento o mais ferrenho rival dos argentinos.

