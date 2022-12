"Agradecimento, é a única palavra", diz um emocionado Lautaro Martínez

Emocionado, chorando ao se sagrar tricampeão mundial com a Argentina contra a França (2 a 2, 3 a 3 na prorrogação e 4 a 2 nos pênaltis) neste domingo, Lautaro Martínez só conseguiu mostrar seu agradecimento ao final de uma partida que foi para a prorrogação e as penalidades.

"Obrigado a todos, obrigado ao povo argentino, à minha família, a esses 26, aos que ficaram de fora, aos que estiveram em convocações anteriores, a toda comissão técnica... Agradecimento, é a única palavra", conseguiu dizer Lautaro Martínez, em declarações à mídia oficial da Copa do Mundo no Catar, em meio a emoção vivida no momento.

"A todos que mencionei, à minha família que está nas arquibancadas, à minha mãe que está em minha casa, com certeza com o coração explodindo. À minha avó, que não está em um momento muito bom, mas espero que isso possa dar força a ela. A ela, à minha mãe, ao meu irmão, à minha família que viajou o mundo inteiro para me ver e à minha filha que mudou a minha vida", foram as lembranças do jogador da Inter de Milão, que deixou o banco no minuto 103 do jogo, substituindo Julián Álvarez.

Quem entrou no time titular argentino na final foi Nicolás Tagliafico, deixando Marcos Acuña no banco para assumir a lateral esquerda como recompensa pela grande exibição contra a Croácia (3-0), em que já havia observado que o sofrimento faz parte da história do futebol argentino.

"Apesar de tudo o que foi vivido neste Mundial, chegamos com muita tranquilidade. Deu para perceber isso. Eu disse no jogo anterior: se não for sofrido, não vale. Hoje foi preciso sofrer um pouco mais, mas sempre pode ser um pouco mais", analisou um Tagliafico otimista em entrevista à mídia oficial do Mundial.

"O primeiro tempo foi muito bom. No segundo cometemos nossos erros, mas soubemos superar, como sempre fazemos. Aqui em campo, fora também. E como argentinos, sempre superamos", disse o camisa 3.

No momento dos agradecimentos, o jogador de Buenos Aires quis dedicar o título "a todos os argentinos e a todas as pessoas que apoiaram esta equipe durante três anos".

"Obrigado pelo apoio. O que vimos hoje, essa paixão e essa união, espero que tenha servido de exemplo para poder manter no futuro e perceber que, quando estamos juntos, somos melhores", afirmou o jogador argentino.

