Terremoto de magnitude 5,4 atinge oeste do Texas

Um terremoto de magnitude 5,4 atingiu uma região produtora de petróleo no oeste do Texas na sexta-feira, sacudindo estruturas, mas sem causar danos aparentes, disseram autoridades dos EUA.

O tremor foi sentido às 17h35, hora local (20h35 em Brasília), 22 km a noroeste da cidade de Midland, a uma profundidade de cerca de 8 km, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

Um terremoto muito menor, de magnitude 3,3, foi sentido três minutos após o primeiro, segundo o USGS.

"Este seria o quarto terremoto mais forte da história do estado do Texas", escreveu o escritório de Midland do Serviço Nacional de Meteorologia, no Twitter.

Embora moderado, o terremoto foi sentido em uma ampla área, tão distante quanto a cidade de Lubbock no norte, afirmou Jacob Riley, meteorologista da televisão KLBK, no Twitter.

O terremoto moderado de sexta-feira ocorre exatamente um mês após outro, um pouco menos forte, que atingiu a área de Pecos, no oeste do Texas, ao sul da fronteira com o Novo México, e também não causou danos.

