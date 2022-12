'Quero seguir até a Liga das Nações', diz Modric sobre futuro na seleção croata

Luka Modric finalizou sua participação em Copas do Mundo com uma medalha de bronze após a Croácia derrotar o Marrocos e garantiu que quer continuar na seleção pelo menos "até a Liga das Nações", em junho de 2023.

"Vamos ver o que acontece no futuro. Quero seguir até, pelo menos, a Liga das Nações", confirmou o capitão croata ao canal de televisão espanhol Gol Mundial, quando perguntado sobre a sua permanência na equipe.

"Ganhar duas medalhas em dois Mundiais é algo muito importante e muito grande para a Croácia. Já não se pode falar da Croácia como uma seleção que faz algo a cada 20 anos, que se destaca", disse o camisa '10'.

Em um torneio que aparenta ser a despedida de vários astros do futebol mundial como Lionel Messi, Luis Suárez e Cristiano Ronaldo, Modric falou sobre o seu futuro.

"Pode ser (a última Copa), mas não posso dizer nada. Estou muito feliz por toda minha trajetória na Croácia. Ganhar duas medalhas é algo muito importante. Queria ganhar a Copa, era o meu sonho. Não aconteceu, mas estou muito feliz com essas duas medalhas", confessou o capitão, que agora coleciona o segundo e o terceiro lugar na maior competição de futebol do mundo.

Por fim, o meio-campista do Real Madrid falou sobre a importância das conquistas recentes para a equipe croata.

"Com a última Copa do Mundo e com esta, colocamos a Croácia no mapa das grandes seleções e estamos muito felizes. Queríamos estar na final, não conseguimos, mas voltamos para casa como vencedores, o que também é muito importante", analisou um dos protagonistas da campanha de 2018, na Rússia.

"Confirmamos que Croácia tem uma grande seleção, tem um futuro muito bom pela frente e devemos continuar", disse, deixando a porta aberta para a continuidade além da Liga das Nações, acrescentando que "no futuro veremos o que acontece".

