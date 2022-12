Putin se reúne com os principais comandantes militares da operação russa na Ucrânia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, se reuniu com o alto comando encarregado da operação militar na Ucrânia, anunciou o Kremlin neste sábado (17), em um momento em que o território ucraniano é alvo de massivos bombardeios russos.

"Na sexta-feira, o presidente passou o dia inteiro no quartel-general das forças envolvidas na operação militar especial" na Ucrânia, informou o Kremlin em comunicado.

O chefe de Estado russo "realizou uma reunião" em que participaram o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, e o chefe do Estado-Maior da Rússia, Valery Gerasimov, e "realizou reuniões separadas com os comandantes" dos diferentes ramos do exército envolvidos na operação, disse.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Gostaria de ouvir suas propostas sobre nossas ações a curto e médio prazo", disse Putin na reunião, cujos trechos foram transmitidos pela televisão estatal russa neste sábado.

A Ucrânia foi alvo de novos ataques de mísseis russos na sexta-feira, que causaram cortes de energia em todo o país, segundo as autoridades ucranianas.

Após uma série de reveses militares no sul e nordeste da Ucrânia, a Rússia, que lançou uma ofensiva na Ucrânia no final de fevereiro, optou desde outubro por uma tática de ataques em massa contra redes elétricas e transformadores ucranianos, deixando milhões de pessoas sem luz ou aquecimento em um inverno gelado.

bur/blb/mis/an/aa

Tags