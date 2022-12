Presidente do Peru descarta renúncia e 'exige' que Congresso antecipe eleições

A presidente do Peru, Dina Boluarte, garantiu neste sábado (17) que permanecerá no cargo e exigiu que o Congresso antecipe as eleições para encerrar a crise e os protestos que eclodiram após a destituição de seu antecessor, Pedro Castillo.

"O que se resolve com a minha renúncia? Aqui vamos permanecer, firmes, até que o Congresso resolva a antecipação das eleições [...] Exijo que se reconsidere a votação" de sexta-feira, quando o Parlamento votou contra adiantar o pleito de 2026 para 2023.

