Pelo menos 37 mortos na Índia por intoxicação por álcool adulterado

Pelo menos 37 pessoas morreram após consumir álcool adulterado no estado indiano de Bihar (nordeste), onde as bebidas alcoólicas são proibidas, anunciaram as autoridades neste sábado, 17.

A venda e o consumo de álcool são proibidos em muitas partes da Índia, dando origem a um próspero mercado clandestino com destilarias que levam a centenas de mortes todos os anos.

De acordo com as famílias das vítimas, várias das pessoas que morreram ingeriram uma bebida local conhecida como "Mahua" ou "Desi Daru" na segunda-feira, durante um casamento e outros eventos.

Depois de ingerir o líquido, muitos reclamaram de dores de estômago e perda da visão. Eles também começaram a vomitar.

Na quinta-feira, mais de 20 pessoas morreram e no sábado cerca de uma dúzia foram hospitalizadas em estado crítico.

"Mais de vinte pessoas perderam a vida nas últimas 48 horas", afirmou um policial à AFP, acrescentando que 37 pessoas morreram até agora.

A imprensa local relatou pelo menos 71 mortes, mas esse número não pôde ser confirmado.

A polícia prendeu mais de 100 pessoas em conexão com a fabricação e venda ilegal de álcool nos últimos três dias. Os agentes apreenderam ainda 600 litros de aguardente.

Dos quase 5 bilhões de litros de álcool consumidos anualmente no país, cerca de 40% é produzido ilegalmente, segundo a International Wine & Spirits Association of India.

As bebidas alcoólicas clandestinas são muitas vezes adulteradas com metanol, para aumentar o seu nível de álcool. A ingestão desta substância pode causar cegueira, danos ao fígado e morte.

