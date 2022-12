PRINCIPAIS NOTÍCIAS

COPA CATAR: Acompanhamento da Copa do Mundo no Catar

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Ucrânia avança na restauração da eletricidade após bombardeios russos

-- COPA CATAR

DOHA:

Deschamps destaca capacidade da Argentina de mudar esquema e jogadores

"Aqui eles jogaram com sistemas diferentes e jogadores diferentes. Na final eles podem fazer algo novo", disse o técnico da seleção francesa Didier Deschamps, neste sábado, apenas 24 horas antes da final da Copa do Mundo contra a Argentina.

(fbl FRA Mundial ARG final 2022 Catar WC, Q&A, 514 palavras - já transmitida)

DOHA:

Argentina e França fazem duelo da paixão contra a solidez na final da Copa

Argentina e França lutam pelo terceiro título mundial neste domingo (18) no majestoso estádio Lusail, numa final em que a liderança 'maradoniana' de Lionel Messi ameaça uma sólida atual campeã, dizimada por um vírus, mas embalada por Kylian Mbappé.

(fbl FRA Mundial ARG final 2022 Catar WC, Apresentação, 592 palavras - já transmitida)

DOHA:

Lionel Messi, a última sinfonia na Copa do Mundo de um gênio

Ernest Hemingway deixou um romance inacabado, Orson Welles um filme sem ter sido montado e Mozart várias composições inacabadas. No futebol, Lionel Messi ganhou tudo. Tudo? Não, a Copa do Mundo, o torneio mais importante, é o que lhe falta vencer. E agora o astro tem uma nova oportunidade. Provavelmente a última.

(fbl Mundial ARG 2022 Catar WC Final, Perfil, 685 palavras - já transmitida)

DOHA:

Kylian Mbappé, o solista insaciável e impaciente

Talento precoce do futebol, campeão mundial aos 19 anos, Kylian Mbappé se tornou um mestre na arte de atender expectativas e bater recordes, além de suas corridas imparáveis em campo e da gestão meticulosa de sua imagem de estrela global.

(fbl FRA Mundial ARG 2022 Catar WC Final, Perfil, 734 palavras - já transmitida)

DOHA:

"As vibrações estão a mil", reconhece Maxi Rodríguez antes da final Argentina-França

Maxi Rodríguez não trocou seu terno vinho desde que a Argentina derrotou o México (2 a 0) e iniciou a jornada que a levou à final. "As vibrações estão a mil, a França tem pontos fracos e temos que encontrá-los", diz ele, que atualmente é comentarista de televisão.

(fbl FRA Mundial ARG 2022 Catar WC Final, Entrevista, 595 palavras - já transmitida)

DOHA:

Messi não está tão sozinho com a Argentina na Copa do Mundo

O caminho da Argentina até a final da Copa do Mundo de 2022 contra a França tem a assinatura do craque Lionel Messi, artilheiro, líder em assistências e referência técnica de uma equipe com um talento limitado.

(fbl Mundial ARG 2022 Catar WC Final, Ângulo, 607 palavras - já transmitida)

DOHA:

Para Wenger, 'a música começa' quando Messi tem a bola nos pés

Para Arsene Wenger, diretor técnico de desenvolvimento da Fifa, Lionel Messi é o "maestro da orquestra" argentina e a principal aposta para motivar sua equipe a conquistar o tão sonhado tricampeonato da Copa do Mundo contra a atual campeã França.

(fbl FRA Mundial ARG 2022 Catar WC Final, Entrevista, 470 palavras - já transmitida)

-- UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO

KIEV:

Ucrânia avança na restauração da eletricidade após bombardeios russos

A Ucrânia trabalha neste sábado (17) para restabelecer o abastecimento de eletricidade e água, um dia depois dos bombardeios russos que provocaram cortes nestes serviços básicos em todo o território, em um momento em que as temperaturas estão abaixo de zero.

(conflito Rússia Ucrânia, Central, 754 palavras - já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

PARIS:

Analistas duvidam de afirmações ucranianas sobre nova ofensiva russa

A Ucrânia diz que a Rússia está preparando uma nova ofensiva contra Kiev no início do próximo ano, mas analistas duvidam que Moscou possa regenerar suas forças para uma operação tão importante em tão pouco tempo.

(Ucrânia Rússia conflito, Ângulo, 689 palavras - já transmitida)

==== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ====

-- AMÉRICAS

SAN FRANCISCO, Califórnia:

Musk restabelece algumas contas de jornalistas suspensas no Twitter

Elon Musk restabeleceu as contas do Twitter de vários jornalistas que haviam sido suspensos depois que o magnata os acusou de colocar sua família em perigo, alguns dos quais tuitaram neste sábado (17).

(EUA mídia Twitter redes imprensa internet, Central, 558 palavras - já transmitida)

LIMA:

Presidente do Peru descarta renúncia e 'exige' que Congresso antecipe eleições

A presidente do Peru, Dina Boluarte, garantiu neste sábado (17) que permanecerá no cargo e exigiu que o Congresso antecipe as eleições para encerrar a crise e os protestos que eclodiram após a destituição de seu antecessor, Pedro Castillo.

(política Peru manifestação crise, Central, 435 palavras - já transmitida)

FOTOS

-- EUROPA

WILHELMSHAVEN, Alemanha:

Alemanha inaugura seu primeiro terminal de gás natural liquefeito

A Alemanha inaugurou neste sábado (17) seu primeiro terminal de gás natural liquefeito (GNL), construído em tempo recorde diante das dificuldades do país em se adaptar a viver sem os hidrocarbonetos russos.

(conflito Rússia gás energia Alemanha Ucrânia, Ângulo, 679 palavras - já transmitida)

FOTOS, FOTO ARQUIVO

=== SOCIEDADE, ARTES, CIÊNCIA ===

TÓQUIO:

Professores japoneses se rebelam contra 'trabalho sem limites'

Em uma das últimas anotações de seu diário, o professor japonês Yoshio Kudo lamentava os dias de trabalho que começavam cedo e podiam durar até quase meia-noite. Dois meses depois, ele sofreu um "karoshi", uma morte por excesso de trabalho.

(educação Japão sociedade trabalho emprego karoshi professores, Ângulo, 442 palavras - já transmitida)

FOTOS

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com

AFP

Tags