Para Wenger, 'a música começa' quando Messi tem a bola nos pés

Para Arsene Wenger, diretor técnico de desenvolvimento da Fifa, Lionel Messi é o "maestro da orquestra" argentina e a principal aposta para motivar sua equipe a conquistar o tão sonhado tricampeonato da Copa do Mundo contra a atual campeã França.

"Messi é o maestro da orquestra e a música começa quando ele tem a bola nos pés", disse o ex-técnico do Arsenal, acrescentando que "o resto da orquestra está preparada para trabalhar muito".

Kylian Mbappé de um lado e Messi de outro. Dois dos melhores jogadores do mundo se enfrentam no estádio Lusail, em Doha, neste domingo (18), em busca da terceira estrela para suas seleções.

Um dos grandes atrativos do jogo é saber se o sete vezes Bola de Ouro será capaz de encerrar a carreira com o cobiçado título do Mundial.

Wenger acredita que o craque argentino redescobriu no Catar a sua habilidade de confundir as equipes adversárias com a sua mudança de ritmo.

"O que é mais surpreendente para mim nessa competição é que ele redescobriu sua capacidade física de acelerar novamente no momento certo", pontuou.

O treinador comentou sobre o seu ritmo de jogo no Paris Saint-Germain em referência ao que vem demonstrando no Catar.

"Ele jogou um pouco em um só ritmo no ano passado no PSG, mas voltou a dominar o lento e o rápido novamente", disse ele.

Apesar de não considerar Messi um dos jogadores mais rápidos, Wenger reforçou que o argentino "era mestre em mudar de direção e ritmo e descobriu isso novamente no torneio", disse ele.

"Ele atrai o adversário e de repente tem aquela explosão que faz a diferença", comentou.

O dirigente de 73 anos vê o camisa '10' como um domador de leões quando está cercado de defensores.

"Já o vi entre três jogadores e ele é como um menino com um leão no circo. Pega a bola e diz 'escuta aqui, amigo, eu sou o chefe aqui'", brincou.

"Em resumo, eu diria que ele sempre teve uma qualidade incrível, como um mestre do drible. Ele sempre sabe quando tem que tocar a bola e normalmente quando os jogadores são muito talentosos no drible, sempre vão um pouco longe demais nesse sentido" afirmou.

Messi terá um duelo individual contra Mbappé, considerado por muitos como seu possível sucessor como o melhor jogador do mundo.

Com cinco gols cada na competição, além do título, os atacantes também brigam pela artilharia no Mundial.

Mas Wenger evita fazer comparações diretas entre os dois companheiros de equipe no PSG.

"Eu diria que eles são diferentes. Mbappé tem uma grande flexibilidade, muita força e é muito inteligente, mas de forma diferente. Usa sua força e sabe como usar sua forma física, mas também é muito criativo perto do gol", pontuou.

"Os dois têm algo muito difícil de alcançar: não ficam nervosos quando estão cercados de jogadores e conseguem manter a visão de jogo", concluiu.

