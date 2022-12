"Para nós, é um bronze com brilho dourado!", comemora o técnico croata Dalic

O técnico da seleção da Croácia, Zlatko Dalic, comemorou o terceiro lugar alcançado por sua seleção na Copa do Mundo do Catar, ao vencer, neste sábado, o Marrocos por 2 a 1, no estádio Khalifa em Doha.

"Para nós esta é uma medalha de bronze com brilho dourado. Foi uma partida difícil", disse o treinador de 56 anos, à rede de televisão croata HRT.

A seleção dos Bálcãs, vice-campeã na Copa da Rússia-2018, ficou em terceiro lugar graças aos gols de Josko Gvardiol (7) e Mislav Orsic (42), enquanto Achraf Dari (9) marcou para os norte-africanos.

"Quero dedicar esta vitória ao homem que começou tudo isso, Ciro (Miroslav) Blazevic. Chefe, isso é para você! Eu poderia ganhar cinco medalhas, mas você sempre será o 'treinador dos treinadores'", afirmou ele.

Blazevic, atualmente com 87 anos, levou a Croácia ao bronze na Copa do Mundo de 1998, na França, vencida pelos donos da casa e com o Brasil como vice-campeão.

Com Davor Suker como artilheiro do torneio, com seis gols, aquele Mundial foi a estreia da Croácia em Mundiais, após sua independência da Iugoslávia.

Um dos que marcaram gols pela seleção da camisa quadriculada neste sábado, o meia Mislav Orsic, vibrou em entrevista para a mesma rede: "Ainda não estou ciente do que conseguimos. Talvez eu perceba mais tarde... Fizemos uma boa partida, merecemos vencer. E marquei o gol mais importante da minha carreira".

