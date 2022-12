Número de mortos em deslizamento de terra na Malásia sobe para 23

O número de mortos em um deslizamento de terra em um acampamento na Malásia subiu para 23, incluindo seis crianças, informaram autoridades neste sábado (17), enquanto os esforços de resgate continuam.

Dezenas de pessoas ainda estão desaparecidas depois que um deslizamento de terra ocorreu antes do amanhecer na sexta-feira no acampamento localizado perto da cidade de Batang Kali, nos arredores da capital Kuala Lumpur.

O diretor de bombeiros e resgate do estado de Selangor, Norazam Khamis, disse que as chances de encontrar sobreviventes na lama e escombros um dia após a tragédia são "muito pequenas".

As autoridades informaram que havia mais de 90 pessoas naquele acampamento sem licença, de propriedade de uma fazenda orgânica, quando o deslizamento de terra ocorreu na madrugada de sexta-feira.

Pelo menos 61 pessoas foram resgatadas ou encontradas em segurança.

Deslizamentos de terra são comuns na Malásia após fortes chuvas, que geralmente ocorrem no final do ano. No entanto, nenhuma chuva forte foi registrada na área na noite do desastre.

