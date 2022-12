"Nossa força é nos adaptarmos a qualquer cenário", avisa Hugo Lloris

"Nossa força é nos adaptarmos a qualquer cenário", respondeu o capitão francês Hugo Lloris neste sábado, véspera da final da Copa do Mundo contra a Argentina, quando questionado sobre as duas faces de sua seleção, ambiciosa quando precisa de um gol, conservadora quando já o marcou.

"Com o nível que existe em uma Copa do Mundo, você tem que estar preparado para sofrer e administrar momentos importantes nas partidas. Apesar de termos sofrido muito contra o Marrocos (vitória francesa de 2 a 0), foi mérito deles", disse o goleiro, se referindo ao jogo marcante da seleção norte-africana.

"Amanhã teremos um plano de jogo a respeitar, embora haja coisas que ainda não tenhamos preparado. A mentalidade é irrepreensível para superar momentos difíceis. Podemos jogar com posse de bola ou contra-ataque, a força da nossa equipe é se adaptar a qualquer tipo de cenário", continuou.

Lloris explicou que a seleção francesa não deve concentrar todas as suas atenções em Lionel Messi: "É uma equipe muito bem organizada, muito forte defensivamente, que faz muito bem as transições ofensivas e tem uma nova geração talentosa".

"Embora faça parte da história do nosso esporte, não é uma partida de Messi, será uma partida entre Argentina e França, dois verdadeiros concorrentes", acrescentou.

Lloris, de 35 anos, vai lutar no domingo em Lusail para se tornar o primeiro capitão a erguer duas Copas do Mundo.

"Tive o privilégio e o orgulho de conquistar o troféu junto com meus companheiros em 2018. Mas agora o time é outro, a competição e o contexto. É outra história. Agora estamos focados no presente, com esse grupo, e queremos terminar da melhor maneira", disse ele.

"Temos o mais difícil pela frente, temos de nos preparar para qualquer eventualidade, sofrer e fazer esforços apesar do cansaço, do vírus e do acúmulo de jogos. Temos de terminar da melhor forma", acrescentou.

Lloris se referia ao grande número de lesões que a seleção francesa sofreu antes do torneio, incluindo o vencedor da Bola de Ouro Karim Benzema, e ao vírus na concentração que afetou vários jogadores na última semana.

"Poucos acreditavam nesta aventura, mas estamos na final quatro anos depois. Vamos dar tudo para vencer a última batalha", concluiu.

