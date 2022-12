Mulher morre após tumulto em show do cantor Asake em Londres

Uma mulher de 33 anos, identificada como Rebecca Ikumelo, morreu neste sábado (17) após ser ferida em um tumulto na entrada de uma casa de shows em Londres na noite de quinta-feira, anunciou a polícia.

Oito pessoas foram levadas ao hospital após o tumulto, ocorrido durante um show do cantor nigeriano de afrobeat Asake. Na noite de sexta-feira, três mulheres ainda estavam em estado crítico.

"Infelizmente, uma das mulheres gravemente feridas morreu no hospital na manhã deste sábado", disse a polícia em um comunicado. "Agentes especializados continuam prestando apoio à sua família", acrescentou a força armada.

A polícia identificou a mulher morta como Rebecca Ikumelo, de Londres.

"Estou arrasado com a notícia", disse Asake no Instagram, acrescentando que falou com pessoas próximas a ela e manterá o contato.

"Estou dominado pela dor e nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer", acrescentou.

A polícia detalhou neste sábado que outras duas mulheres, de 21 e 23 anos, continuam internadas em estado crítico.

As causas do incidente, ocorrido na sala da O2 Academy, no bairro de Brixton (sul de Londres), ainda estão sendo investigadas.

Na sexta-feira, a polícia explicou que os agentes foram chamados porque "um grande número de pessoas tentou forçar a entrada".

De acordo com o jornal Daily Mirror, o show foi cancelado na metade, sob vaias dos espectadores, e os organizadores anunciaram que "3.000 pessoas forçaram as portas pelo lado de fora".

Antes de seus shows em Londres, Asake havia postado mensagens no Twitter pedindo às pessoas sem ingresso que não fossem à O2 Academy.

