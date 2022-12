Lionel Messi é o maior jogador de todos os tempos?

Se conseguir ser campeão mundial, Lionel Messi será o maior jogador de todos os tempos? O debate está aberto com a brilhante carreira do argentino, que pode completar sua galeria de títulos no domingo, na final da Copa do Mundo do Catar.

As comparações são inevitavelmente distorcidas pelo aumento do número de jogos com o passar das décadas, o aumento do número de títulos em disputa e a ampliação do alcance da Bola de Ouro, reservada antes aos europeus e que agora contempla todos os jogadores.

Mas caso se torne campeão do mundo contra a França, o argentino de 35 anos vai igualar alguns dos maiores nomes do esporte, começando por seu compatriota Diego Maradona, o maior ídolo do futebol de seu país.

Pelé, o único jogador tricampeão mundial (1958, 1962 e 1970), nunca jogou em um clube europeu e marcou 1.283 gols na carreira.

Fora seu eterno rival Cristiano Ronaldo, poucos jogadores antes de Messi conseguiram tanta consistência em seu rendimento, acumulando gols (791 em 1.002 jogos), títulos (40 no total) e prêmios individuais, até colecionar sete Bolas de Ouro, à frente de 'CR7, que tem cinco.

"Para mim é o maior jogador da história", disse à AFP o ex-atacante senegalês El-Hadji Diouf.

"Há jogadores que ganharam o Mundial mas que nunca serão Bola de Ouro. Acho que o troféu mais difícil de ganhar é a Bola de Ouro. É preciso ser o melhor entre os melhores, e acho que o debate está encerrado há muito tempo", opinou Diouf.

O francês Christian Karembeu, campeão do mundo em 1998, se mostra mais cauteloso: "Tem Diego, tem Pelé...", diz à AFP. Mas "se (Messi) encerrar com chave de ouro, temos que elogiá-lo e aplaudi-lo".

Durante muitos anos, o argentino sofreu com resultados decepcionantes na seleção, até o título da Copa América de 2021.

Seu perfil discreto e sua timidez natural lhe renderam comparações desfavoráveis com o carismático Maradona.

Para Oscar Ruggieri, campeão do Mundial de 1986, "Maradona foi superior em tudo". "Messi joga numa época em que os árbitros o protegem muto. Encostam em sua camisa e recebem cartão amarelo. Maradona era marcado por assassinos em série".

Em 2019, o próprio Pelé deu sua opinião: "Se me perguntar se Maradona foi melhor que Messi, sim, ele foi. Muito melhor".

Mas na hora de falar de títulos, um Mundial, quatro Ligas dos Campeões e inúmeros campeonatos nacionais poderiam desequilibrar a balança a favor de Messi.

"Ele é um vencedor, um competidor como todos os gênios", declara o ex-jogador da seleção argentina Pablo Zabaleta. "Ele tem esta mentalidade dos que sempre querem ganhar e sabe que é sua última chance, seu último Mundial".

